Napoli, la tradizione scopre il digitale: Flor do Cafè si affida a ReStore per lanciare il servizio di eCommerce

Arriva a Napoli il servizio di eCommerce di Flor do Cafè, catena di generi alimentari che dal 1947 offre prodotti di qualità sul territorio campano: grazie alla partnership con ReStore, azienda pioniera del digital grocery in Italia, la società comunica il lancio della nuova piattaforma digitale shop.flordocafe.it e, a breve, anche l’app dedicata “che consentirà di selezionare agevolmente la spesa e riceverla a casa in tutta comodità”.”Flor do Cafè – è scritto nella nota aziendale – nasce come un negozio di quartiere attento all’ascolto delle esigenze dei clienti e da 72 anni propone il meglio della gastronomia sul territorio partenopeo. In linea con i propri obiettivi e in ottica di modernizzazione, l’azienda – presente a Napoli e provincia con numerosi punti vendita – ha avviato la collaborazione con ReStore” che permetterà ai clienti di fare la spesa tramite pc e smartphone.

Le caratteristiche del servizio

Il servizio in partenza, afferma l’azienda, “offre la possibilità di effettuare la spesa in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, in pochi minuti con qualche semplice click: i clienti accedono al sito web e, navigando tra centinaia di prodotti, hanno la possibilità di selezionare e ordinare quelli di proprio gradimento ricevendoli comodamente a casa nei quartieri napoletani di Fuorigrotta/Bagnoli, Mergellina, Chiaia e Posillipo”. “Gli utenti possono ricevere la spesa nell’orario per loro più congeniale, dalle 10 alle 20. Inoltre, effettuando un primo ordine di almeno 50 € i clienti riceveranno uno sconto di 10 mentre il costo di consegna previsto dal servizio sarà gratuito per tutti gli ordini superiori ai 50 €. Gli utenti potranno inoltre usufruire dell’App Flor do Café, dotata di un motore di ricerca innovativo – in grado di lavorare per sinonimi e riconoscere gli errori di battitura – che supporta gli utenti rendendo semplice e veloce il processo di selezione dei prodotti. Una volta scaricata, l’App mantiene in memoria parte dei dati consentendo risparmio di tempo, batteria e traffico internet”.

“Siamo contenti di accogliere Flor do Cafè nel nostro portafoglio clienti – afferma Barbara Labate, Ceo di ReStore -. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più innovative e tecnologiche le realtà del grocery presenti su tutto il territorio nazionale. In questo caso, siamo riusciti a offrire una soluzione digitale chiavi in mano a Flor do Café garantendo ai suoi clienti un’esperienza completa su tutti i device, fissi e mobili, e al nostro partner un servizio rapido ed efficace”.

ReStore è un’azienda leader nell’e-commerce per la grande distruzione. Circa il 30% del mercato online del grocery in Italia usa la piattaforma di eCommerce e i servizi i digital marketing di ReStore. L’azienda (https://restore.shopping/) è composta da un team di professionisti nel settore del Marketing, Architetture IT scalabili e cloud, UX e sviluppo di nuovo business.

Nata a Napolinel ’47 Flor do Café, nel ’62 avvia il primo negozio a libero servizio. Nel decennio successivo crea una vasta gamma di prodotti a marchio con un’accurata selezione di qualità e gusto. Nel 2017 festeggia 70 anni di attività, ampliando la propria offerta. Oggi, Flor do Cafè è presente nel territorio partenopeo con 12 punti vendita.