Napoli, l’Abc: Domani interruzione della rete idrica nella zona di Posillipo

Interruzione idrica nel quartiere Posillipo di Napoli. In una nota Abc informa che nell’ambito della manutenzione programmata della rete idrica dovrà effettuare un intervento di ottimizzazione del sistema di distribuzione primario a servizio del quartiere Posillipo. A partire dalle ore 22 di giovedì 25 giugno 2020 e fino alle ore 6 di venerdì 26 giugno 2020 sarà interrotta temporaneamente l’erogazione idrica alle utenze presenti sulle seguenti strade e aree limitrofe. Le zone interessate sono: via Alessandro Manzoni (dal civico 208 al civico 265); via del Marzano; via Torre Ranieri; Via Giovanni Pascoli; Salita del Casale; via del fosso; via Vincenzo Padula; Discesa Coroglio; viale Virgilio; via Tito Lucrezio Caro; discesa Gaiola; via Giovanni Boccaccio; via Nicola Ricciardi; via Strato; via Ferdinando Russo; via Franco Alfano; via Marechiaro;via Posillipo (da via S.sStrato a piazza S.Luigi); Cupa angara, via Belsito (traverse in essa confluenti). Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbidita; bastera far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza. Abc Napoli si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati.