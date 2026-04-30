Napoli laboratorio di Umanità Aumentata: il 4 maggio la 4^ tappa del tour Jazz’inn Capitale 2026

Napoli si candida a diventare un hub mediterraneo dell’innovazione, puntando su un modello che mette al centro persone, territori e collaborazione. Lunedì 4 maggio, dalle 9.30 alle 13.30, il Parco tecnologico Fabbrica italiana dell’innovazione ospiterà l’incontro “Napoli laboratorio nazionale di umanità aumentata”, quarta tappa del tour di presentazione di Jazz’inn Capitale 2026, promosso da Fondazione Ampioraggio.

L’iniziativa, organizzata insieme a Noi – Next Open Innovation e Campania Valore Aps, rientra nel percorso della decima edizione di Jazz’inn, che nel 2026 farà tappa a Ostra e Roma sotto il tema “Umanità aumentata – persone oltre la tecnologia”.

Innovazione, territori e nuove alleanze

Al centro della giornata, il ruolo di innovazione collaborativa, intelligenza artificiale, manifattura avanzata e cooperazione tra territori nella costruzione di modelli di sviluppo più inclusivi e resilienti.

Ad aprire i lavori sarà il direttore generale della fondazione, Giuseppe De Nicola, con un intervento sui dieci anni di Jazz’inn e sulla visione di un ecosistema capace di considerare i territori non come periferie, ma come generatori di innovazione.

Previsti due panel tematici:

“Aerospazio, startup e innovazione industriale” e “Innovare per proteggere, nell’era dell’umanità aumentata”, con la partecipazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, accademico e culturale.

La sessione conclusiva sarà dedicata a una call to action sulle sfide della Campania, con l’obiettivo di coinvolgere nuovi partner nella costruzione del programma 2026.

Le dichiarazioni

“Con umanità aumentata proponiamo una lettura dell’innovazione che rimette al centro persone, comunità e territori”, afferma la presidente di Fondazione Ampioraggio, Giovanna Ruggiero. “Napoli è il luogo simbolo e strategico per questo confronto: una città capace di tenere insieme creatività, manifattura, ricerca e dimensione mediterranea, elementi essenziali per nuovi modelli di sviluppo sostenibili”.

Per Costantino Formica, socio della fondazione e presidente di Noi – Next Open Innovation e Campania Valore Aps, “questo appuntamento vuole affermare Napoli come laboratorio nazionale di contaminazione tra innovazione tecnologica, cultura e responsabilità civile. Parlare di umanità aumentata significa orientare il cambiamento, non subirlo”.

Sulla stessa linea Giuseppe De Nicola, secondo cui “il futuro non si concentra solo nei grandi hub globali: può nascere nei territori quando si attivano relazioni e intelligenza collettiva”.

L’incontro rientra nel tour nazionale con cui Fondazione Ampioraggio celebra i dieci anni di Jazz’inn, confermandolo come piattaforma permanente di open innovation e spazio di confronto sulle trasformazioni economiche e sociali.