Napoli, l’aeroporto di Capodichino più trafficato di quelli di Roma e Milano: 51 transiti ogni ora

Napoli, l’aeroporto di Capodichino più trafficato di quelli di Roma e Milano: 51 transiti di passeggeri ogni ora

Gli aeroporti ospitano ogni anno oltre 147 milioni di passeggeri, circa un terzo (il 30%) per voli nazionali e il resto (70%) per quelli internazionali. Metà dei passeggeri viaggia su voli low-cost. Quali sono gli aeroporti più trafficati? Ogni giorno 883 passeggeri varcano ciascun gates dei maggiori scali italiani, ovvero 37 persone all’ora. In cima alla classifica c’è l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo (1.300 al giorno, 54 all’ora). Sul podio anche quello di Napoli (1.237 al giorno, 51 all’ora) e Fiumicino (1.111 al giorno, 46 all’ora), mentre nello scalo di Fiumicino transitano ogni giorno 1.111 passeggeri (46 all’ora). Poco più indietro Milano Linate (1.090 al giorno, 45 all’ora) e Venezia (1.015 al giorno, 42 all’ora). Meno trafficati i gates di Milano Malpensa T1 (627 al giorno, 26 all’ora). E le toilette? Più facile trovare una toilette libera all’aeroporto di Genova (52 passeggeri al giorno, uno ogni 28 minuti) e a Malpensa T1 (75 passeggeri, uno ogni 19 minuti), piuttosto che a Napoli (159 passeggeri, uno ogni 9 minuti) e a Fiumicino (157 passeggeri al giorno). E’ quanto emerge da uno studio di Mediobanca sugli indicatori di efficienza e qualità dei servizi pubblici nei maggiori comuni italiani.