Napoli, l’Asia: Rifiuti, al via il piano di Natale per il centro storico

Interventi straordinari per lo svuotamento dei cestini gettacarte nel centro storico e servizi incrementati svolti da Asia in particolare nel fine settimana. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nel piano per le festività natalizie riguardante il centro storico di Napoli approntato al ‘Tavolo del decoro’ istituito presso l’Amministrazione comunale. A darne notizia sono Maria De Marco, presidente di Asia (società del Comune di Napoli che si occupa della raccolta dei rifiuti in città) e i consiglieri di amministrazione, che in una nota fanno il punto sulla situazione della raccolta dei rifiuti in città. “Nel corso della settimana – spiegano – è stata recuperata gran parte delle giacenze di rifiuti presenti sul territorio ad eccezione di puntuali criticità legate anche agli sversamenti illeciti. In particolare sono stati rimossi molti rifiuti giacenti nelle strade delle municipalità 4 e 6, nel quartiere di Scampia e in prossimità dei campi rom e sono tornati alla programmazione normale i servizi del centro cittadino. L’apertura dell’ex Icm avvenuta nella giornata di ieri, presso il quale potranno essere stoccati solo materiali ingombranti, consentirà di rimuovere in tempi brevi quelli presenti lungo le strade, in particolare del centro e della zona est”. Al Tavolo del Decoro istituito presso l’Amministrazione Comunale, proseguono presidente e Cda di Asia, “è stato approntato un piano per le festività natalizie riguardante il centro storico. Con la collaborazione dei dipendenti della Cooperativa 25 Giugno che nell’ambito del Progetto ‘Decoriamo Napoli’ si occuperà dello svuotamento dei cestini gettacarte e del decoro del centro storico con interventi straordinari nell’orario pomeridiano, saranno incrementati i servizi svolti da Asia in particolare nei fine settimana. Nei prossimi giorni saranno installati da Asia i nuovi cestini gettacarte lungo via Toledo, nel tratto pedonale da piazza Carità a piazza Trieste e Trento”.