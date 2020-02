Napoli, l’Autorità portuale: Basta rifiuti al Molo Beverello. Dal 21 febbraio pulizia e controlli quotidiani

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha intensificato i controlli e la rimozione dei rifiuti al Molo Beverello. “Sin dalla scorsa settimana – è scritto in una nota diffusa dall’Autorità portuale – sono state rafforzate le misure per la rimozione dei rifiuti all’interno dello scalo partenopeo. In particolare, da venerdì 21 febbraio vengono effettuati, quotidianamente, i controlli al molo Beverello con la conseguente rimozione di rifiuti e lo sgombero di materiale abbandonato. Tale attività continuerà in modo sistematico, per assicurare un adeguato livello di decoro anche durante la fase di cantiere per la realizzazione della nuova stazione marittima al Molo Beverello”.