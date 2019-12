Con un appalto di manutenzione straordinaria, finanziato con oneri concessori, è stata eseguita nel Comune di Napoli la prima tranche di interventi sulla sicurezza di 20 scuole della città, sia per il ripristino di servizi igienici che la messa in sicurezza dei fabbricati (facciate, controsoffittature antisfondamento, impermeabilizzazioni, cornicioni, revisione servizi igienici, rimozione pluviali in amianto, etc.). L’importo dei lavori è pari a 245.000 euro.