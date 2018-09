A partire dalle ore 22 di domani 4 settembre inizierà la fase 4 dei lavori di sistemazione superficiale di piazza Garibaldi. I lavori prevedono lavorazioni sul marciapiede compreso tra via Alessandro Poerio e via Mancini. Dal 10 settembre, il cantiere sarà esteso anche al tratto compreso tra via Mancini e corso Umberto I. I lavori saranno eseguiti senza interrompere la circolazione stradale. La fine dei lavori è prevista per il 18 settembre.