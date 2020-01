Napoli, le mani dei Casalesi sul latte: arrestati anche due manager della Parmalat

Il gip Leda Rossetti del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto gli arresti domiciliari per due dirigenti territoriali di Parmalat, Lorenzo Vanore e Antonio Santoro, e per due prestanome, Giuseppe Petito e Teresa Zazzaro, cui si contesta il trasferimento fraudolento di valori. Secondo gli inquirenti, l’imprenditore di Castellammare di Stabia, Adolfo Greco, i nipoti del boss Michele Zagaria, i fratelli Nicola e Filippo Capalbo e i manager di Parmalat avrebbero preso parte a degli incontri tra Castellammare di Stabia e la Penisola sorrentina per un affare illegale nel.settore lattiero. La ditta Euromilk, che era finita al centro della prima indagine che aveva coinvolto nel 2018 Greco, sotto altre forme societarie, avrebbe avuto rapporti con Parmalat, azienda che pero’ non risulta coinvolta in alcun modo nell’inchiesta napoletana odierna che ha visto la notifica di 7 misure cautelari in carcere. Greco avrebbe consigliato ai nipoti di Zagaria, figli di sua sorella Beatrice, di costituire una cooperativa di lavoratori per prendere tutti i contratti che Euromilk aveva con Parmalat. Per agevolarli, Greco avrebbe concesso loro il latte da distribuire praticamente a prezzo di costo, per un paio di mesi.