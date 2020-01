Napoli, le Sardine si spaccano sull’alleanza con i 5 Stelle

Spaccatura al vertice delle Sardine Napoletane in merito alle elezioni suppletive per il Senato in programma a Napoli il 23 febbraio per sostituire lo scomparso senatore Franco Ortolani del Movimento 5 Stelle. Dopo l’auspicio di un accordo tra M5S e centrosinistra in una nota diffusa ieri, Antonella Cerciello, Luca Delgado, Paco Amendola, tre organizzatori del movimento a Napoli, e Jasmine Cristallo (referente nazionale sardine del sud) oggi si dissociano. «Siamo tra i promotori – scrivono – delle iniziative delle sardine a Napoli e ci vediamo costretti a dissociarci dalle dichiarazioni uscite in queste ore dalla pagina “Sardine napoletane” in merito alle prossime scadenze elettorali. Intendiamo chiarire che tali affermazioni non sono state concertate e che non corrispondono pertanto a posizioni condivise né dall’organizzazione cittadina, né dall’organizzazione nazionale». Le sardine sottolineano che «ogni altro evento o post pubblicato da suddetta pagina, sono frutto dell’iniziativa personale di chi amministra Sardine napoletane, che in questo momento ha deciso di non rispettare il sano principio democratico del confronto e della condivisione delle idee e delle progettualità. In questa fase scegliamo di rispettare il piano delle sardine dell’Emilia Romagna e del coordinamento nazionale: riteniamo che le sardine debbano nuotare unite in banchi e soprattutto debbano relazionarsi con gli altri».