Napoli, le world top model sfilano a Villa Domi: scienziati e imprenditori di successo nella giuria

Grande successo per la Tappa Campania Italia del World Top Model, il Concorso Internazionale di bellezza svoltasi il 23 luglio sera a Napoli a Villa Domi di Mimmo Contessa. Patron dell’evento, condotto da Marta Krevsun e Alfredo Mariani, coadiuvato dalla giornalista Maridì Vicedomini, la Wgm Communication del giovane imprenditore Walter Guido Mariani. La manifestazione che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi, ha al suo attivo trent’anni di storia e concluderà il suo tour italiano il prossimo settembre in Puglia nel Resort “La Casarana”. Autorevole la giuria: presieduta da Michele Lettieri, Presidente dell’Accademia della Moda con sedi a Milano e a Napoli, Vice Presidente Domenico Monda, dentista, per eccellenza il “mago dell’estetica del sorriso”, segretario l’avvocato Giuseppe Gargiulo, è composta da: Annamaria Colao , tra le 100 scienziate più note del mondo e titolare della cattedra Unesco (Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile) , Antonio Coviello, Professore di Marketing presso le Università Suor Orsola Benincasa e Parhenope di Napoli , Mira Masillo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore ISIS Casanova di Napoli che vanta più indirizzi di studio tra cui in primis il segmento Audiovisivo, Nicola Grispello, Imprenditore nel comparto “Cinema” , Giulio Ferlaino, ingegnere , Cesare Foà, Presidente Advunite e Aidit Federturismo Campania , Toni Prezioso Editore emittente televisiva GTChannel, Claudia Imperatore , Stilista, Anna Maria Ghedina, Direttrice della testata giornalistica “Lo Strillo” , Antonio D’Addio, Giornalista, Angela Marra e Vincenzo Romanelli, Imprenditori nel settore “Calzature” Fabio Palazzi (JET SET Capri), Pasquale Garofalo (Capri–Capri) si è così espressa nei confronti delle aspiranti miss: prima classificata: Maria Teresa Verrone, Yole Aracri, seconda classificata, Mariafrancesca Auriemma, terza classificata, Francesca Fucci ( HM Make Up Italy) Federica Gioiello (Angel Bikini), Jasmine Mazza (FotoScena), Ester Balinfi (Marilyn Freedom), Ginevra Ritondale (Moda), Valentina Brusciano (Cinema) , Serena Gargiulo (Dive&Divi), Matilde Angrisani, Filomena Bianco, Assunta Starita (WTM). La kermesse che ha vantato come main partner L’Accademia della Moda, lo Studio Dentistico di Domenico Monda, HM Make Up Italia di Luciano Carino, Ferdinand griffe altisonante nel mondo dell’Alta Moda, Gianni Marra brand leader nel mondo delle calzature made in Italy, si è articolata tra momenti di moda e di spettacolo.

Ad aprire la scena le aspiranti Miss che, coadiuvate da Nancy D’Anna, titolare della Young Fashion Agency, trucco e parrucco by HM Make Up Italy, hanno indossato una capsule dei preziosi abiti Haute Couture by Ferdinand ed il beach wear di Bikini Angel. A seguire, molto apprezzati la performance inedita di costumi d’epoca del “700, in omaggio alla dimora patrizia ospitante a cura dell’associazione Culturale Passi &Note e le esibizioni canore di Valentina Calabrese accompagnata da Michele Serrao (chitarrista) e da Emanuele Palmiro (percussioni) e di Gennaro de Crescenzo. Molto apprezzato ed Ispirato alla tradizione eno-gastronomica Italiana che privilegia il gusto dell’artigianalità e della qualità delle materie prime, il percorso di degustazione food & beverage per tutti i selezionatissimi invitati ,con le prelibatezze di “Da Pasqualino al Borgo Loreto” , la storica ditta del maestro pizzaiolo Giovanni Gallifuoco con la moglie Annamaria Mazzotta e le figlie Linda, Angela, Rosa, Lella, campionessa mondiale di pizza fritta a e la signora Giovanna Mazzotta, da qualche mese operativa nel cuore della city nei pressi di via Toledo con un fornitissimo punto vendita “Take Away”, le freselle pachino, basilico e ciliegine di mozzarella del panificio e biscottificio De Fenza, le dolcezze di “Dolce e Caffè” di Aniello e Clorinda Esposito, i vini della Casa Vinicola Michele Setaro ed il Caffè Kamo, con il suo gusto inebriante “Semplicemente più su” e le sue cialde dagli aromi differenti, ispirati ai vulcani più famosi del mondo, Tolima, Tambora, Fuego. Infine, da segnalare tra i partner dell’evento: B&B Napaiè, Orizzonti Village Cash and Carry, Contatto Television, Claudio De Martino hair stylist, Romanelli calzature, le testate giornalistiche La Notte on line e Skup Magazine, Dg Photoart.