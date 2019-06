Leone d’Oro per l’imprenditoria: martedì ad Agnano la presentazione delle aziende campane vincitrici

Si presenta martedì 25 (alle ore 11 nella Sala conferenze del Polo Flegreo in via Antignana ad Agnano) il Leone d’Oro per l’imprenditoria 2019, prestigiosa rassegna collaterale del Gran Premio Internazionale di Venezia, che dal 1947 premia l’eccellenza umana in tutte le sue declinazioni. Dal cinema al teatro, passando per le relazioni internazionali, food e agroalimentare, il premio ha toccato alcune delle fasi decisive della nostra storia contemporanea, premiando le figure che hanno contribuito a scriverla.

Nella conferenza stampa organizzata dalla responsabile per la Campania, Svetlana Nesterenko, in collaborazione con Rosa Praticò (su indicazione del patron della manifestazione, Sileno Candelaresi, presidente dell’Ordine dell’Ordine del Leone d’Oro) saranno presentate le aziende campane e le personalità premiate ed entrate nelle nomination per il Leone d’Oro Gran Premio Internazionale di Venezia 2019. Con gli amministratori delle aziende, saranno presenti gli organizzatori dell’iniziativa oltre ad esponenti istituzionali del settore Commercio Pmi ed Agroalimentare.

Durante la conferenza, agli operatori della comunicazione accreditati, saranno distribuiti prodotti delle aziende vincitrici.