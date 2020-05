Napoli, l’hotel Romeo riapre: è il primo albergo italiano con presidio medico. Personale specializzato, test ai clienti

L’hotel Romeo di Napoli riapre dopo oltre due mesi di lockdown allestendo un presidio medico all’interno della struttura. Si tratta del primo albergo in Italia a dotarsi di personale specializzato per sottoporre ogni cliente a un test sierologico per il coronavirus prima del check-in. Inoltre ogni ospite della struttura di proprietà di Alfredo Romeo sarà fornito di un safe kit con mascherina, guanti e gel igienizzante per le uscite quotidiane. Safe kit e test sierologici saranno gratuiti. Sia gli ospiti delle camere del Romeo che chi sceglie di cenare al ristorante stellato Il Comandante, così come coloro che vorranno usufruire dei trattamenti del centro benessere, avranno un accesso riservato in un’area dedicata con un infermiere che li sottoporrà a test sierologico. Al risultato negativo, che si ottiene in pochi minuti, gli ospiti potranno avere libero accesso a tutte le aree dell’albergo in totale sicurezza. Anche il personale è sottoposto a test sierologico ogni due settimane. I bagagli vengono sanificati all’ingresso e anche le vetture lasciate in custodia. Gli ambienti chiusi e i sistemi di aerazione sono sanificati ogni 24 ore, mentre gli spazi comuni come il ristorante, il centro benessere, la palestra, gli spogliatoi e i servizi igienici ogni due ore. I prodotti utilizzati sono tutti battericidi specifici a base di ipoclorito di sodio o di etanolo. L’albergo adotta i protocolli dell’Organizzazione mondiale della sanità e lo staff sarà interamente munito di tutti i dispositivi di protezione individuale. Garantito anche il distanziamento fisico.