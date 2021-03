Napoli, linea 6 della Metro: a ottobre apre la stazione Arco Mirelli

E’ programmata per ottobre 2021 la messa in esercizio e dunque l’apertura al pubblico della stazione Arco Mirelli della linea 6 della metropolitana di Napoli. Oggi gli assessori comunali ai Lavori pubblici, Alessandra Clemente, e alla Mobilità, Marco Gaudini, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. “Siamo al 90 per cento della realizzazione della stazione – ha detto l’assessore Clemente – e della nuova piazza della Repubblica. Grazie a tutte le maestranze che sono le professionalità di un Sud che sa dimostrare sempre le sue eccellenze e che ci portano a conseguire un obiettivo per noi strategico: essere una città europea che completa la sua linea della metropolitana”. Quasi ultimati i lavori per la creazione della rotatoria in piazza della Repubblica dove sarà installato il monumento allo Scugnizzo napoletano con cui si vuole rievocare l’insurrezione popolare che nel 1943 porto’ Napoli a liberarsi dai nazisti. Inoltre, la realizzazione della stazione della metropolitana, è stata anche l’occasione per ridisegnare l’intera zona compreso l’accesso all’area ovest della Villa comunale con uno spazio destinato a eventi culturali e in viale Dohrn un nuovo tratto di pista ciclabile. “Entro fine giugno contiamo di terminare le parti di sistemazione della piazza – ha aggiunto l’assessore Gaudini – e poi si partirà con le attività per la messa in esercizio della stazione che prevedono procedure che vedono l’interessamento di più enti. Tutta la macchina comunale è al lavoro”.