Napoli, Linear Group vara Sirm Italia: soluzioni Ict per le comunicazioni marittime

Nasce Sirm Italia, nuova società di Linear Group per il mercato marittimo italiano. A comunicarlo è la stessa Linear, azienda che opera da oltre 20 anni nei mercati delle telecomunicazioni e della finanza progettando e realizzando prodotti Sw proprietari, soluzioni digital enabling e Ict, reti infrastrutturali a tecnologia avanzata. Nel comunicato diffuso dalla società si spiega che “Linea Group prosegue il suo percorso di crescita e diversificazione, investendo nel mercato marittimo, e lo fa ponendosi alla guida di una eccellenza italiana, come il ramo d’azienda ‘Comunicazioni Radio Marittime, Navigazione e Satellitare’ di Sirm – Società Italiana Radio Marittima Spa, con direzione generale a Napoli e 6 sedi operative nei principali porti italiani”. “Il ramo d’azienda – prosegue la nota – nel 2018 ha conseguito ricavi per 8 milioni di euro ed è un punto di riferimento nel mercato nazionale ed internazionale, non solo per una storia iniziata con la fondazione nel 1927 da parte di Gugliemo Marconi, ma anche per la sua competenza, presenza territoriale e network di partner internazionali. Sirm Italia offre soluzioni per la vendita, installazione e manutenzione di apparati di Comunicazione, Navigazione e Sicurezza, conformi agli standard internazionali di settore e dotati di tecnologie innovative. L’operazione avviene attraverso la NewCo Sirm Italia Srl di proprietà 100% di Linear Group”.

Linear Group entra nel mercato marittimo delle telecomunicazioni satellitari e dei servizi a valore aggiunto, con un piano di investimento triennale, finalizzato al consolidamento del business sul territorio italiano e alla sua espansione, anche all’estero, con l’apertura di altre nuove sedi strategiche.

L’affitto del ramo d’azienda “Comunicazioni Radio Marittime, Navigazione e Satellitare”, volto alla sua acquisizione definitiva, segue la strategia di crescita del Gruppo che grazie alle sue competenze, si pone sul mercato come Real Digital Integrator, operando sul mercato attraverso aziende specializzate, complementari e sinergiche, accompagnando i propri clienti nelle continue evoluzioni che l’era digitale sta richiedendo, seguendo tutta la filiera che parte dagli impianti intelligenti, reti, apparati, IT, Sw e servizi.

L’azienda dispone della licenza 737/00/CONS per impianto e esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo, fornitura di servizi mobili marittimi e del servizio mobile via satellite Inmarsat.

“Siamo particolarmente soddisfatti di questa operazione”, ha commentato Enrico Iermano, presidente del Cda di Linear Group. “Queste attività ci permettono di entrare rapidamente nel mercato strategico dei trasporti marittimi e di pianificare la successiva espansione in altri mercati europei ed extra-europei.”

Il ruolo di General manager e Amministratore delegato di Sirm Italia è stato affidato all’ingegnere Giancarlo Coletta. “Questa operazione ha un valore di business e un significato simbolico – ha dichiarato Coletta -. La rinnovata gestione assicura continuità operativa e sviluppo del business e l’ingresso in Linear Group consentirà di proseguire quel percorso di innovazione tecnologica iniziato oltre 90 anni fa. Inoltre esprime un valore positivo per la nostra Regione, unendo due realtà fortemente radicate nel territorio e dimostrando la vitalità dell’imprenditoria privata meridionale.”

Linear Group – Gruppo industriale italiano, a capitale privato, opera tramite diversi brand. I ricavi previsti per il 2019 ammntano a circa 45 milioni di euro attraverso i marchi Linear, Metoda Finance, Inpower Group, Sirm Italia e Sirm Uk, partecipata del Gruppo.