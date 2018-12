Napoli: lotta allo spreco di cibo, firmata l’intesa tra Caan, Comune e Banco Alimentare

Firmato questa mattina al Caan, il Centro agroalimentare di Napoli il protocollo di intesa con il Banco alimentare della Campania per il recupero dei prodotti ortofrutticoli invenduti, che saranno donati a mense sociali e famiglie meno abbienti. Un progetto di solidarietà e lotta allo spreco alimentare fortemente voluto dal nuovo Consiglio di Amministrazione della società partecipata e ampiamente condiviso dal Socio di maggioranza Comune di Napoli. E’ stato infatti il sindaco Luigi de Magistris a sottoscrivere l’accordo assieme al presidente Caan Carmine Giordano, al direttore del Banco Alimentare della Campania Roberto Tuorto e al presidente della Cooperativa di servizi NAPOLILibera Stefano Luciano. “Ho voluto firmare personalmente il protocollo perché ne condivido le finalità – ha dichiarato il sindaco de Magistris – ma soprattutto ci ho tenuto a farlo qui, piuttosto che a Palazzo San Giacomo, per potervi testimoniare ancora una volta che il Comune di NAPOLI è presente e sostiene il Caan. Un Polo strategico fondamentale per l’agroalimentare campano che non solo, come abbiamo fatto nel corso di questo 2018, va salvato, ma va consolidato e rilanciato. Perché i prodotti della Terra e del Mare del nostro territorio – ha sottolineato il primo cittadino – per bontà e qualità non hanno eguali, e quindi dobbiamo continuare a lavorare per scrollarci definitivamente di dosso l’etichetta di ‘Terra dei fuochi’ che non ci rappresenta”. Il Caan è il principale Mercato agroalimentare all’ingrosso del Sud Italia. Una struttura di 360mila metri quadri di superficie complessiva, nella quale operano circa 120 imprese e transitano ogni giorno migliaia e migliaia di tonnellate di prodotti ortofrutticoli freschi. Alimenti altamente deperibili che, se non venduti, rischiano di finire in discarica e di costituire, quindi, un costo economico e per l’ambiente. Grazie, invece, alla collaborazione che si e’ stretta con il Banco Alimentare della Campania, le derrate invendute o non più commercializzabili verranno raccolte dai volontari della Cnl e stoccate in una precisa Area della Galleria Ortofrutta destinata all’iniziativa. Qui, i referenti del Banco Alimentare si occuperanno del prelievo, trasporto e smistamento della merce alla propria rete, che serve ogni giorno ben 152.565 persone in difficolta’, riuscendo in un anno a recuperare oltre 7mila tonnellate di cibo che altrimenti finirebbe in spazzatura. “Sono convinto dell’ottima riuscita dell’iniziativa in quanto conosco la sensibilita’ e la generosità degli Operatori del Caan – ha commentato il presidente Giordano -. Caan Solidale è solo il primo di una serie di progetti che, assieme ai consiglieri Melania Barberis e Salvatore Velotto, stiamo per varare nell’ottica della sostenibilità ambientale, dell’efficientamento energetico e del miglioramento della tracciabilità di filiera”.