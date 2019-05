Napoli, da luglio gli studios di Film Commission Campania nell’ex base Nato di Bagnoli 

All’interno dell’ex base Nato di Bagnoli la Film Commission della Regione Campania affietterà un immobile che diventerà una sorta di quartier generale degli studios del cinema di Napoli. La notizia è stata diffusa stamattina durante una conferenza stampa nella sala giunta di palazzo Santa Lucia dove è stato presentato il programma degli eventi per l’estate a Bagnoli. Gli spazi dell’ex base Nato, come ha annunciato Patrizia Stasi, presidente della Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’infanzia che è proprietaria dell’area, sono già diventati set, ad esempio, dei Bastardi di Pizzofalcone e a settembre ospiteranno le riprese di una ficton Rai sulla storia di Maradona. A breve, inoltre, nell’ex eliporto sarà riprodotta via Toledo come era negli anni Venti sempre per una produzione cinematografica.