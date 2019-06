Napoli, lutto cittadino nel giorno del funerale del commerciante morto per la caduta di un cornicione

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha firmato, questa mattina, una ordinanza sindacale con la quale viene proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali del commerciante Rosario Padolino, deceduto lo scorso 8 giugno, in segno di cordoglio e di partecipazione al dolore dei familiari. In segno di lutto è prevista l’esposizione delle bandiere (dell’Unione Europea e della Repubblica Italiana) a mezz’asta sugli edifici comunali di Palazzo San Giacomo e del Consiglio Comunale, per l’intera giornata.