Napoli, Manfredi al Nauticsud: Una patrimoniale? Non so se è la soluzione

“Penso che oggi c’è un tema generale che riguarda il divario del reddito all’interno della società occidentale che è diventato insostenibile e questo perché c’è un grande impoverimento del ceto medio. Serve una politica fiscale che tenda a favorire soprattutto il ceto medio”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, affrontando il tema della patrimoniale, a margine del Nauticsud. “Se la patrimoniale è la soluzione non lo so – ha aggiunto – chiaramente il quadro europeo è più ragionevole per poter discutere perché abbiamo persone che hanno grandissimi patrimoni ma anche società che hanno grandissimi patrimoni, se solo pensiamo alle banche”. Secondo Manfredi, “ci vuole più equilibrio perché, solo se abbiamo più equilibrio nei redditi creiamo più economica perché le persone hanno più capacità di spesa e creiamo meno divari, più uguaglianza e di conseguenza più coesione sociale”.