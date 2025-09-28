Napoli, Manfredi celebra le Quattro giornate: Momento difficile per il ritorno dei nazionalismi

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deposto una corona d’alloro alla stele di Salvo D’Acquisto in piazza Carità, nell’ambito delle celebrazioni dell’82° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli. “Si tratta – ha detto Manfredi – di una giornata importante perché ricorda un momento fondamentale della conquista della libertà democratica che ha determinato anche il sacrificio di tanti che per difendere la nostra città hanno sacrificato la vita”. Secondo Manfredi “in un momento così difficile, così complesso in cui ritornano pulsioni nazionaliste e sovraniste in tutto il mondo ricordare il sacrificio per la libertà è un passaggio fondamentale per le nuove generazioni”.

A margine delle celebrazioni il sindaco ha parlato anche delle prossime Regionali.

Con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, c’è stato ieri “un incontro molto positivo – ha detto – È chiaro che dobbiamo costruire una nuova visione della Regione dove ci deve essere un giusto equilibrio tra i territori con un ruolo importante della città di Napoli che deve farsi carico di tutta la regione. Rappresenta il capoluogo e questo è un ruolo fondamentale che significa attenzione per quelle che sono le necessità e i bisogni di Napoli”.