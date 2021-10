Napoli, Manfredi: Giunta in tempi brevi. Pnrr, rivedere le procedure di assegnazione dei fondi

“Faremo la Giunta a breve, in tempi brevi”. Parola del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenuto alla Stazione Marittima per il convegno sulla coesione territoriale organizzato da Confindustria, rispondendo a una domanda sulla formazione della sua Giunta comunale. “Per quanto riguarda le risorse del Pnrr e gli investimenti sul Sud, i primi bandi fatti ci dicono che purtroppo non si sta ancora rispettando questa quota che dobbiamo garantire, perché l’Europa ha dato queste risorse all’Italia soprattutto per fini di riequilibrio” ha detto Manfredi. “Questo significa senza dubbio – ha aggiunto – che bisogna rivedere da un lato le procedure di assegnazione, dall’altro mettere in condizione le amministrazioni meridionali di poter presentare progetti e soprattutto di poter presentare le opere”.