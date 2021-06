Napoli, Manfredi: Mia ultima parola su liste. Bassolino? Rispetto sua esperienza ma guardiamo avanti. Con D’Angelo possibile convergenza

“Quante liste a mio sostegno? Non abbiamo un numero magico. La coalizione è plurale ma le liste non devono essere personali o fatte per eleggere un candidato. E’ un’area ampia con varie sensibilità ed è giusto che si presentino agli elettori, ma l’ultima parola sulle liste è mia”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, candidato a sindaco di Napoli per Pd, M5S e centrosinistra. “Ci sarà un’offerta politica plurale ma molto chiara”, ha aggiunto Manfredi.

“Antonio Bassolino? È una figura molto autorevole del centrosinistra, che rispetto. Io non faccio appelli o trattative: dobbiamo lavorare per il futuro non per quello che siamo stati. Quella del 1994 è stata una esperienza importante, ma noi dobbiamo costruire la città del 2026”, ha evidenziato. E poi ha concluso: “Sergio D’Angelo ha una sensibilità molto vicina alla coalizione che rappresento. Vedo molto probabili possibilità di confronto e di convergenza”.