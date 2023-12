Napoli, Manfredi: Nel weekend luminarie in molte strade della città

“In questo weekend si illumineranno molte strade della città, si stanno montando le luminarie”. Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della celebrazione dell’Immacolata, che come da tradizione si tiene nella chiesa del Gesù Nuovo. Una città piena di turisti. Secondo i numeri riferiti dal sindaco, Napoli conta in questi giorni oltre 200mila presenze. “Oggi inizia un po’ questo lungo mese di festa – ha aggiunto – e Napoli registra numeri molto importanti, c’è un grande affollamento e per fronteggiarlo abbiamo potenziato molto i servizi di trasporto e di pulizia e oggi partono anche i servizi rafforzati, gli stuart per accompagnare i turisti soprattutto nelle zone più critiche”. Il Comune ha inoltre provveduto anche ad aumentare i bagni pubblici. “Abbiamo cercato di potenziare progressivamente tutta l’organizzazione – ha evidenziato Manfredi – è un lavoro progressivo da fare perchè ormai Napoli è diventata una grande città turistica a livello globale: basti pensare che oltre il 50 per cento delle presenze sono straniere e dobbiamo essere all’altezza di questa nuova vocazione della città che mi auguro continuerà fortemente nei prossimi anni”.