Napoli, Manfredi: Situazione critica, la pandemia avanza e ci vuole molta prudenza

“Ci troviamo davanti a una situazione complicata, è chiaro che la pandemia sta avanzando e se guardiamo il resto d’Europa ci accorgiamo che la situazione è molto critica e dunque ci vuole molta prudenza e impegno da parte di tutti”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando l’ultima ordinanza emessa dalla Regione Campania in materia di restrizioni per arginare la diffusione del covid. Manfredi ha sottolineato che “come Comune, di concerto con la Prefettura, ce la stiamo mettendo tutta per fare in modo che si possa garantire la fruizione degli spazi in sicurezza ma è ovvio che ci sono delle difficoltà per alcuni settori delle attività produttive e pertanto mi auguro che anche con il supporto del Governo si possano trovare delle forme di sostegno per fare in modo che queste realtà, che hanno già tanto pagato il prezzo della pandemia, possano superare anche questa fase critica”. Da sindaco infine un invito alla popolazione napoletana alla collaborazione: “Invito tutti i cittadini a vaccinatevi, bisogna tutti vaccinarsi e seguire le regole di sicurezza indossando le mascherine e distanziamento e così riusciremo ad avere un periodo festivo più sereno e a difenderci da questa recrudescenza del virus”.