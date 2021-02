Napoli, manutenzione degli immobili della città metropolitana: appalto da 600 mln. Firmato accordo quadro

Un accordo quadro che garantirà la manutenzione degli immobili e dei relativi impianti appartenenti al patrimonio disponibile della Città metropolitana di Napoli è stato sottoscritto con la ditta risultata vincitrice della gara per il suo affidamento. Si tratta di un appalto del valore massimo stimato di 600.000 euro che consentirà di intervenire in modo tempestivo laddove si presenti la necessità con interventi di manutenzione straordinaria in tutti gli edifici che appartengono al patrimonio disponibile dell’Ente. Lo strumento scelto, quello dell’accordo quadro, che avrà durata di 3 anni, permette infatti, di attivare interventi di manutenzione, anche di pronto intervento, in modo rapido con procedure snelle e con un notevole risparmio anche in termini di costi. Sono già determinate le condizioni economiche alle quali la ditta aggiudicatrice si impegna ad eseguire gli interventi che si renderanno necessari nel corso di validità del contratto e che, di volta in volta, gli saranno affidati con appositi successivi atti. Con questi atti si determineranno gli interventi specifici da eseguire, la tipologia e le categorie di lavorazioni, l’entità degli interventi, la tempistica necessaria per l’esecuzione. L’obiettivo è quello di evitare perdite di valore e tutelare l’integrità e la conservazione della funzionalità e della fruibilità dell’intero patrimonio immobiliare disponibile.