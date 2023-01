Napoli, Martusciello a Manfredi: Ordinanza contro uso bombolette spray su monumenti

“Il degrado della fontana dedicata al re Carlo II di Spagna, gli sfregi su Palazzo Orsini di Gravina, sono i simboli di una tolleranza verso i writers senza scrupoli che va fermata. L’uso di bombolette spray per disegni e scritte senza senso su monumenti storici va sanzionato con una apposita ordinanza che preveda multe sanzioni e tutela di monumenti storici. Comprendiamo che Manfredi non è napoletano, ma dovrebbe capire che i monumenti di questi città vanno preservati e curati”. Così in una nota l’europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia.