Napoli Marzo Donna: la scrittrice Rosanna Evangelista incontra i lettori 

Nell’ambito di “Marzo Donna” , la rassegna promossa dall’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli , domani, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 16 , si terrà l’iniziativa “Lettura di spazi sconosciuti” .

L’incontro si svolgerà presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo e vedrà protagonista la scrittrice Rosanna Evangelista, che presenterà e leggerà estratti del suo libro “Chicchi di More”, offrendo ai partecipanti un viaggio letterario tra emozioni, memorie e riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea.

L’iniziativa rappresenta un momento di cultura e riflessione, in linea con gli obiettivi di “Marzo Donna”, finalizzati a valorizzare la voce femminile attraverso incontri, letture e dibattiti.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.