Napoli, Maurizio de Giovanni e Ruotolo lanciano l’idea di un murales di Jorit in onore di Mertens: Sarebbe bello se fosse pagato dai napoletani

“Ci siamo. Dopo la decisione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens abbiamo lanciato la proposta di un murales di Jorit in onore del nostro storico capocannoniere. Sindaco e municipalità hanno accolto il nostro appello, autorizzando l’opera e la nostra iniziativa. Jorit ha raccolto entusiasticamente l’idea. Sarebbe molto bello che questa iniziativa fosse pagata dai napoletani: un segno di generosità del nostro popolo e un ringraziamento collettivo a un pezzo della nostra storia. Ovviamente deve essere tutto trasparente e ognuno potrà contribuire secondo le proprie possibilità. Tocca a noi, che abbiamo avuto questa idea, aprire la sottoscrizione e dare l’esempio. Nei prossimi giorni daremo notizie più precise sul comitato promotore, sul luogo dove l’opera potrà realizzarsi e sulle modalità di raccolta dei fondi: un crowdfunding on Line”. Lo affermano in una nota lo scrittore Maurizio de Giovanni e il senatore Sandro Ruotolo.