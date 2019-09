Napoli, Medfarmitalia compie un anno: in 200 al party del benessere

Duecento selezionatissimi invitati hanno partecipato al “Beauty & Health “party, svoltosi il 24 settembre scorso teso a celebrare il primo anniversario di Medfarmitalia, il noto centro di medicina estetica posizionato all’ultimo piano del Centro Commerciale Azzurro di Fuorigrotta. Ad accogliere gli ospiti, il professore Giuseppe Maria Izzo, direttore Sanitario della struttura che si è così espresso: ”La Medfarmitalia oggi compie il suo primo anno di attività e devo ammettere di essere molto soddisfatto dei risultati professionali conseguiti in un breve ma molto intenso lasso di tempo. In questi mesi, infatti, abbiamo progressivamente arricchito il Centro di alcune tra le più efficaci e moderne tecnologie atte a correggere i principali inestetismi e a trattare alcune patologie dermatologiche, ginecologiche e vascolari. Tra queste gioca un ruolo predominante la Carbossiterapia che consiste nell’iniettare sotto cute a diversa profondità anidride carbonica con varia pressione e diversa velocità di flusso, intervenendo nella cellulite e nell’adiposità localizzata oltre che nella correzione del fotoaging e nella cura di alcune malattie della pelle come la psoriasi e l’alopecia areata. Ed ancora”, ha proseguito Izzo, “non possiamo non indicare la terapia Biofotonica , il Kleresca, metodica innovativa che, combinando un gel foto-convertitore specifico per l’inestetismo con una luce Led, contribuisce a correggere acne, rosacea e foto-invecchiamento; accanto ad essa, da rilevare, la presenza e l’utilizzo nel nostro complesso, di un laser DEKA CO 2 di ultima generazione che consente interventi su verruche, cheratosi ed altre neo formazioni nonché corregge fotoaging acne cicatriziale con l’utilizzo del manipolo frazionato . Inoltre è possibile con un idoneo apparecchio e grazie all’esperienza della ginecologa Rachele Capasso, poter trattare i problemi collegati all’invecchiamento della zona vaginale, mentre il dottore Luigi Astorino è un operatore molto esperto nel risolvere problemi venosi con la Trapp, tecnica innovativa che si basa sulla cura del circolo venoso dall’interno del vaso. Per finire, è da mettere in risalto la presenza nella struttura di una validissima equipe di colleghi che si occupano del trapianto del capello eseguito con le tecniche più moderne , in piena sicurezza e con risultati positivi garantiti.” Bellezza e Benessere sono stati dunque gli assoluti protagonisti di un cocktail party curato da Villa Domi Catering di Domenico Contessa e vivacizzato dalle coinvolgenti note del live sax di Gianluca Scala Tra le news proposte, nel corso della serata da evidenziare una “Beauty & Health” List una nuova idea per celebrare in maniera originale ogni lieta ricorrenza. Dulcis in fundo, il taglio della torta augurale e preziosi cadeaux per tutti i presenti ispirati ovviamente al benessere psico-fisico dell’individuo.