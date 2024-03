Napoli, mercoledì 6 marzo a Piazza Municipio si inaugura la nuova Venere degli Stracci di Pistoletto

La nuova Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto sarà inaugurata mercoledì 6 marzo in Piazza del Municipio a Napoli. La nuova opera, donata dall’artista alla città, rimarrà esposta in Piazza Municipio per quattro mesi, “a conferma – si legge in una nota – del profondo legame con Napoli e della volontà di promuovere l’arte come strumento educativo e forza propulsiva di trasformazione sociale”. Alla conferenza stampa, prevista per le ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo del Comune di Napoli (Piazza del Municipio, 25), interverranno: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Michelangelo Pistoletto, Vincenzo Trione, Curatore del progetto “Napoli Contemporanea”, Antonio Roberto Lucidi, Vicepresidente Associazione Altra Napoli EF.