Napoli Metafisica: Mimmo Jodice dialoga con De Chirico al Castel Nuovo

Napoli celebra uno dei suoi maestri più poetici e visionari della fotografia contemporanea, Mimmo Jodice, con una grande mostra personale intitolata “Mimmo Jodice. Napoli metafisica”, allestita dal 13 aprile al 1° settembre 2025 nelle suggestive Cappella Palatina, Cappella delle Anime del Purgatorio e Armeria di Castel Nuovo. Un omaggio sentito a un artista che, pur non avendo mai lasciato la sua città natale, ne ha saputo cogliere e interpretare l’anima più profonda e misteriosa attraverso il linguaggio della fotografia.

Curata da Vincenzo Trione, consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e l’attività museale, la mostra si articola in diversi capitoli ispirati agli archetipi dell’immaginario metafisico – “Lontananze”, “Archi”, “Colonne”, “Statue”, “Monumenti”, “Ombre”, “Apparizioni”, “Vuoti” – e presenta oltre cinquanta ritratti fotografici di Napoli densi di rimandi alla Metafisica, posti in un inedito e affascinante dialogo con dipinti di Giorgio de Chirico. Da questo confronto emerge il profilo di Mimmo Jodice come un artista spirituale, capace di trasformare i luoghi della sua città in enigmatiche e imprevedibili nature morte.

“Napoli metafisica” inaugura Napoli contemporanea 2025, il programma di mostre e installazioni fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per rafforzare la vocazione al contemporaneo della città. Questo progetto espositivo, finanziato dalla Regione Campania e promosso dal Comune di Napoli con l’organizzazione di Electa, in collaborazione con lo Studio Mimmo Jodice e la Fondazione Giorgio e Isa de Chirico, si inserisce in un più ampio disegno volto a creare una relazione diretta tra l’arte contemporanea e il tessuto urbano.

Attraverso le opere di artisti di alto profilo, sia nazionali che internazionali, e i loro interventi in piazze, strade, chiostri e quartieri, “Napoli contemporanea” ha già contribuito a innescare processi di riqualificazione urbana e a ripensare l’identità di alcuni luoghi della città attraverso la forza evocativa dell’arte. L’omaggio a Mimmo Jodice rappresenta una tappa significativa anche nel percorso di valorizzazione di Castel Nuovo, che ha recentemente arricchito la sua offerta museale con opere come “Lacrime di coccodrillo” di Francesco Vezzoli e “La freccia nel cuore” di Gaetano Pesce.

Domenica 13 aprile 2025, in occasione dell’apertura della mostra, Castel Nuovo sarà eccezionalmente aperto al pubblico con ingresso gratuito dalle ore 10.30 alle ore 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Successivamente, fino al 1° settembre, la mostra sarà visitabile dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Mimmo Jodice, nato a Napoli nel 1934, è una figura di spicco della fotografia d’avanguardia italiana. Sin dagli anni sessanta, ha esplorato le potenzialità espressive del linguaggio fotografico, contribuendo in maniera determinante alla crescita e all’affermazione della fotografia italiana a livello internazionale. La sua ricerca, inizialmente orientata verso la fotografia concettuale, ha trovato una svolta negli anni ottanta con la pubblicazione di “Vedute di Napoli”, dove emerge una visione non documentaria ma sottilmente visionaria, di lontana ascendenza metafisica, che lo ha contraddistinto nel panorama fotografico mondiale. La sua indagine sull’archeologia e sul Mediterraneo, iniziata nel 1986, ha ulteriormente consolidato la sua fama internazionale. Con questa importante mostra a Castel Nuovo, Napoli rende omaggio a un suo figlio illustre, celebrando la sua capacità unica di trasformare la realtà in un’immagine sospesa tra sogno e mistero.