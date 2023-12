Napoli, mezzo miliardo di euro per la rinascita degli edifici storici. La città in movimento, focus all’Acen

Ristrutturazione e trasformazione di edifici storici a Napoli e nella provincia per 554 milioni di euro già finanziati e altri 254 milioni in arrivo. E’ questa la base da cui parte a Napoli l’approfondimento del lavoro che il Comune di Napoli e la Città Metropolitana stanno attuando in piena sinergia con l’Agenzia del Demanio che oggi ha tenuto un forum sul tema “La città in movimento” all’Acen di Napoli. La nuova Agenzia del Demanio lavora in contatto diretto su razionalizzazione degli spazi urbani, sulla valorizzazione degli immobili e sugli investimenti da fare in base a piani verso il futuro, tra cui la rigenerazione urbana, la mitigazione del rischio sismico e l’efficientamento energetico. A Napoli sono 30 gli immobili del Comune entrati nel piano di investimenti edilizi, a cui si aggiungono 3 edifici della provincia. In prima fila i lavori già avviati e finanziati dal Demanio a partire dall’ex caserma Boscariello a Miano, che diventerà il nuovo Polo di Polizia con la Cittadella della Sicurezza. Il progetto è alla verifica definitiva ed è al 40% del totale progetto già finanziato per 300 milioni di euro. Altro intervento è alla Caserma Cavalleri a San Giorgio a Cremano, già finanziata con i 90 milioni necessari per trasformarla nella riallocazione dei reparti della Guardia di Finanza e la realizzazione di un polo concorsuale e di preparazione dei piani logistici. Allo stato attuale è nelle indagini conoscitive, al 20% dell’avanzamento del progetto che porterà a un azzeramento dei costi pubblici di gestione del luogo, con un risparmio di 1,3 milioni l’anno. Integralmente finanziati anche i 12 milioni necessari per i lavori a Villa Favorita, edificio storico di Ercolano che sarà restaurata e risanata per la valorizzazione di un bene di alta valenza culturale nel Miglio d’oro, in cui ci sarà la valorizzazione del paesaggio e l’integrazione in maniera sostenibile di diverse funzioni. Stanziati i finanziamenti di 6,7 milioni di euro per i lavori alla Procura della Repubblica a Napoli per la ristrutturazione con la realizzazione dell’edificio che porterà a risparmio energetico e la costruzione di un collegamento pedonale di 40 metri di lunghezza sospeso tra Procura e Palazzo di Giustizia, attualmente separati e che hanno bisogno di essere uniti. Stanziati anche i 27 milioni per il completo rifacimento interno di Palazzo Fondi a via Medina, che è al via con i lavori, mentre Castel Capuano ha già avuto l’approvazione del progetto di restauro e rifunzionalizzazione del vecchio tribunale di Napoli, che ha ottenuto l’ok al finanziamento di 72 miloni di euro. Tra i progetti che restano in attesa di finanziamenti in arrivo ci sono lo Stabilimento Militare Spolette a Torre Annunziata, l’ex Cantiere Pattison a Gianturco, l’ex Caserma Cesare Battisti a Bagnoli, l’ex Monastero Trinità delle Monache a Napoli, l’ex Caserma Garibaldi in via Foria.