“Ringrazio i tifosi napoletani per la calorosa accoglienza e per l’energia trasmessa. Ora è tempo di mettersi al lavoro per continuare a crescere e per provare a realizzare grandi cose insieme. Forza Napoli”. Così, su Twitter, il neo allenatore del club campione d’Italia, Rudi Garcia, presentato ieri al Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte come nuovo allenatore del Napoli.