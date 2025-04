Napoli mortificata al Vinitaly, la protesta della Camera di commercio

Quest’anno Napoli e la sua provincia sono state mortificate al Vinitaly, relegate in una condizione quasi di comparsa a causa della gestione commissariale voluta dalla Regione che oltre a paralizzare l’ente non ha messo un campo una visione strategica necessaria per un comparto in grande crescita e di grande qualità”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola, a margine della conferenza stampa organizzata dalla Regione Campania nel padiglione allestito al “Vinitaly” di Verona. “Noi ci siamo insediati da pochi giorni – ha aggiunto Fiola – ma abbiamo voluto essere accanto alle nostre imprese del territorio per testimoniare, come avvenuto negli anni passati, la profonda convinzione che i vini napoletani non abbiano nulla da invidiare ai cugini delle altre province e che hanno le potenzialità per affermarsi con sempre maggiore forza sul mercato. Ma al Vinitaly Napoli porta con orgoglio anche i vini delle aree colpite dal bradisismo, con le loro e gloriose cantine. Imprese che da mesi soffrono le difficoltà di un territorio meraviglioso e patrigno, dove il sottosuolo oltre a regalare un innesto sulfureo che si riflette in maniera meravigliosa nelle venature del nettare d’uva, ribolle e trema in maniera paurosa e condizionate per la vita stessa delle imprese. Per questo, nei giorni del Vinitaly e nelle prossime settimane, abbiamo organizzato incontri specifici con quelle realtà al fine di studiare interventi di sostegno ad hoc da mettere in campo. Quanto al futuro del vino di Napoli e provincia, che vive di mare e vulcani, non è escluso che il prossimo anno possa trovare spazio in una dimensione più ampia e diversa rispetto a quella in cui è attualmente ospitato. Questo dipenderà molto anche da chi sarà alla guida dell’ente regionale, che si avvia a un necessario e auspicabile ricambio al vertice”.