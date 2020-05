Napoli, Museo Madre: sono francesi i primi visitatori

Sono francesi le prime visitatrici del museo di arte moderna e contemporanea di Napoli, Madre, che questa mattina hanno varcato il portone giallo dopo la chiusura straordinaria in ottemperanza alle misure per il contenimento del rischio da coronavirus. “Con la riapertura del museo abbiamo voluto dare un segnale che il Madre è pronto a riaccogliere la sua comunità, di cui fanno parte anche tutte le nostre lavoratrici e lavoratori”, sottolinea il presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee Laura Valente, che stamattina ha accolto personalmente i visitatori. “Un segnale che vuole superare l’idea che l’unico parametro per gli indici di valutazione dell’impatto di un un museo sia il numero di visitatori – aggiunge – abbiamo un’opportunità unica per sviluppare, al più presto, vaccini e anticorpi che permettano la costruzione di un nuovo tessuto culturale, economico e sociale”.