Napoli, nasce l’infermiere dei cittadini nelle farmacie della IV Municipalità

Da marzo le farmacie della IV Municipalità di Napoli si trasformano in presidi di salute. Grazie all’avvio della “farmacia dei servizi”, la popolazione potrà contare su un infermiere a disposizione per prestazioni dirette e consulenze quotidiane, con un’attenzione particolare alla prevenzione e al supporto degli over 50.

Tommaso De Vita, coordinatore delle strutture di riferimento, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Finalmente con l’introduzione della farmacia dei servizi si fa un grande passo in avanti per essere sempre più vicini ai cittadini e alla loro salute. Dall’inizio di marzo un infermiere sarà presente, offrendo prestazioni direttamente ai pazienti e soddisfacendo le loro esigenze quotidiane di salute e prevenzione”.

Le farmacie coinvolte sono Farmacia De Falco, dove l’infermiere sarà disponibile il lunedì, mercoledì e venerdì, e Farmacia Partenopea, servita martedì, giovedì e sabato, per quattro ore al giorno. Entrambe le strutture hanno una platea di circa 10.000 persone al mese e operano dalle 7.00 alle 21.00.

L’iniziativa mira a supportare soprattutto i pazienti più vulnerabili, spesso trascurati per difficoltà economiche, organizzative o per limitata dimestichezza con strumenti di automedicazione che, se usati in modo scorretto, possono comportare rischi per la salute.

Il progetto è reso possibile grazie alla collaborazione con Innovalab SPA, guidata da Ulderico Russo, e con l’Ordine dei farmacisti e l’Ordine dei medici, soprattutto per malattie croniche come diabete, colesterolo e ipertensione. Il servizio permetterà anche screening sull’uso di antivirali e antibiotici, spesso assunti in modo inappropriato dai pazienti senza rendersi conto dei possibili effetti collaterali.

“La farmacia è percepita oggi tra le attività più vicine ai cittadini – spiega De Vita – intendiamo rafforzare il nostro ruolo di presidio territoriale, garantendo massima attenzione alle comunità. Le emergenze affrontate negli anni hanno consolidato la farmacia come primo soccorso e punto di riferimento. Con l’infermiere dedicato vogliamo promuovere la cultura della prevenzione e migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini”.