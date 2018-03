Napoli, nasce l’osservatorio salute e sanità: c’è la delibera

La giunta comunale, a firma dell’Assessore al Welfare con delega alla Sanità Roberta Gaeta, ha approvato la delibera per l’istituzione dell’Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità, quale organo consultivo dell’Amministrazione Comunale con compiti di interlocuzione ed interazione propositiva sulle tematiche relative alla salute e al benessere dei cittadini. “A seguito di un lungo percorso di concertazione con il territorio, gli enti e le associazioni – spiega l’Assessore Gaeta – siamo giunti all’istituzione dell’Osservatorio Comunale per la Salute e la Sanità, presidio del welfare municipale nonché elemento di monitoraggio e verifica del livello di salute dei cittadini. La salute della popolazione è una risorsa individuale e collettiva da tutelare: l’Osservatorio rappresenta un supporto all’azione amministrativa, al tempo stesso strumento di verifica e valutazione del sistema sanitario e supporto proattivo alle azioni da intraprendere.