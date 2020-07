Napoli nel cuore di chi se ne va, il commiato del console ucraino

“In queste settimane finisce la mia missione diplomatica e consolare a Napoli. Questa città mi ha dato tanto. Napoli rimarrà nel mio cuore come rimarranno nel mio cuore tante persone che ho conosciuto qua e che sono diventati i miei amici. In segno dell’amore che provo per Napoli e in segno del rispetto nei confronti di chi la vive, la rende unica, la tutela, la rispetta e la promuove ho scritto una poesia. Ammetto, non l’ho mai fatto prima, ne in ucraino ne in italiano, ma stavolta mi sono deciso e i miei più profondi sentimenti per la città e per chi vive qua si sono materializzati in questa dichiarazione di amore”: Val la pena menzionare il languido addio perpetrato dal Console Viktor Hamotskyi che sin dal primo momento che è giunto a Napoli, senza conferme alcune, aveva dichiarato il suo amore per la città di Napoli , anche se tale gioia è stata sempre accompagnata dal dispiacere che per la situazione bellica esistente in Ucraina, mancava una seria presa umana e politica da parte di molte potenze internazionali. Un uomo di pace non può ammettere la guerra vivendo in una città di amore come Napoli, neanche come cardiotonico di una situazione impossibile, e lui sicuramente è stato un cittadino napoletano che nell’istesso tempo ha saputo mantenere il suo cuore nella sua terra e le braccia nel quotidiano dell’ufficio consolare del Centro Direzionale; peccato che adesso dovrà fare un po’ il contrario perché sicuramente un pezzetto di cuore resterà ancorato ad una esperienza unica come può essere quella di vivere nella nostra città e forse questo potrà essere il ristoro vivendo in mezzo a molte vicende dove la guerra e la pace non sono affini come nel famoso libro di Tolstoy.