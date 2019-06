Napoli, nel quartiere dell’Amica geniale nasce il Rione dei Murales

Si inaugura oggi al Rione Luzzatti, nei pressi di piazza Lo Bianco, una grande opera di street art che, nelle intenzioni dei promotori, costituisce il primo importante passo di un programma di riqualificazione artistica e di rigenerazione sociale del quartiere popolare alla periferia orientale di Napoli, noto anche per le vicende del best seller “L’Amica Geniale”.‬

Partito all’inizio del 2018 come raccolta fondi, il progetto ha visto la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Ruggiero-Bonghi” che, suggestionati dalla lettura del romanzo di Elena Ferrante, hanno inviato un disegno al noto street artista Gomez per l’elaborazione dell’opera. ‬

L’intervento, che si propone di realizzare nel quartiere un vero e proprio “Rione dei Murales”, replicando il modello già sperimentato nel “Parco dei Murales” di Ponticelli, è stato coordinato da Inward – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana ed è promosso da NAStartUP, in collaborazione con il condominio di via Giuseppe Buonocore Isol. 39 e con il patrocinio morale e nulla osta del presidente della Municipalità 4 del Comune di Napoli.‬