Napoli, nell’ex Whirlpool nasce il futuro: TeaTek punta al primo computer quantistico con il progetto Italian Green Factory

“Italian Green Factory punta sull’innovazione: e qui a via Argine, dove un tempo sorgeva la Whirlpool, che puntiamo a realizzare il primo computer quantistico di TeaTek Group”. Lo ha annunciato Felice Granisso, amministratore delegato di TeaTek e Italian Green Factory, a margine dell’incontro ‘Il futuro delle tecnologie quantistiche tra scienza e impresa’, organizzato a Napoli presso il Cnr dal consorzio NQSTI (National Quantum Science and Technology Institute) alla presenza del presidente del consorzio Claudio Pettinari, del coordinatore scientifico Fabio Beltram e di numerose realtà che, su scala nazionale, stanno investendo nell’ambito delle tecnologie quantistiche. “Orgogliosi di avere partecipazione a questo incontro – ha detto Granisso – Vogliamo che l’area ex Whirlpool diventi un punto di riferimento tra lo straordinario mondo della ricerca che si muove tra le università di Napoli e Salerno, i centri di ricerca, l’associazionismo illuminato e le imprese che credono nel potenziale delle tecnologie quantistiche, il Quantum Nexus”. “La costituzione di Quantum Valley srl – prosegue il ceo di TeaTek – si innesta nella strategia di gruppo che ha visto la TeaTek Spa partecipare alla gara per la fornitura del Computer quantistico di Salerno e che vede Italian Green Factory dedicare una parte del Green Innovation Center alla creazione del Quantum HUB Campano, luogo in cui far crescere l’ecosistema delle imprese del settore”.