Napoli, niente folla sul lungomare. Presenza massiccia delle forze dell’ordine

Malgrado il clima mite sono in pochi ad aver scelto di fare una passeggiata oggi sul lungomare di Napoli, preso d’assalto invece nei week end scorsi da giovani e meno giovani. Massiccia la presenza delle forze dell’ordine, che invitano a tenere le distanze e ad indossare la mascherina. I napoletani, forse ormai rassegnati alle ulteriori restrizioni in arrivo dalla mezzanotte, non hanno affollato via Caracciolo e le altre strade in prossimità del lungomare. Anche il traffico veicolare in questo momento appare scorrevole.