Napoli, non approvano il Rendiconto 2024: il prefetto diffida 66 Comuni e 4 Consorzi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, con distinti provvedimenti in data odierna, ha diffidato 66 amministrazioni comunali della Città metropolitana e quattro Consorzi dell’Area metropolitana di Napoli, in quanto – al termine del 30.04.2025 fissato dall’art.227, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 – gli enti in questione non hanno proceduto all’approvazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario dell’anno 2024. Nella circostanza, sono stati assegnati agli Enti interessati 20 giorni dalla notifica del provvedimento al fine di pervenire all’adozione dell’atto deliberativo consiliare o assembleare.