Napoli, Nonno, con volontari ripulita via Cannavino a Pianura

“Questa mattina con un nutrito gruppo di volontari abbiamo effettuato un intervento di pulizia e di taglio di erba presente sui marciapiedi di via Cannavino, una arteria fondamentale del quartiere Pianura di Napoli, da più di un anno lasciata al degrado da parte di questa amministrazione e divenuta ormai impercorribile da parte dei cittadini che la abitano o la attraversano”. Così in una nota il consigliere comunale Marco Nonno (Fdi). “L’inerzia del sindaco di Napoli e della sua Giunta verso alcuni quartieri della città è disarmante e costringe tanti giovani, come quelli intervenuti insieme a me questa mattina, a sacrificare parte del proprio tempo domenicale per salvaguardare il benessere ed il decoro pubblico. Per fortuna tanti cittadini hanno a cuore le sorti dei propri quartieri e non sono disposti a vivere nel degrado per via di servizi pubblici che non funzionano e di una amministrazione comunale inadeguata a servire i propri cittadini”, afferma Nonno.