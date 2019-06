Napoli, notte bianca per la Whirlpool: ci sarà anche la leader della Fiom Francesca Re David

La Fiom domani, giovedì 20 giugno, partecipa alla Notte Bianca organizzata davanti ai cancelli dello stabilimento Whirlpool di Napoli, con una delegazione guidata dalla segretaria generale Francesca Re David. “L’iniziativa è in solidarietà con i lavoratori e le famiglie coinvolte e per tenere alta l’attenzione sulla vertenza, a pochi giorni dal tavolo convocato al Ministero dello Sviluppo economico”, spiega la nota Fiom. “È straordinaria la catena di solidarietà che sta ruotando attorno alla vicenda delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool. La Fiom ringrazia il Comune di Napoli che ha promosso l’evento, il Pizzavillage che offrirà e distribuirà le pizze, e anche gli artisti che hanno aderito e che domani daranno il loro contributo”, conclude la nota. L’appuntamento è dalle 19 a via Argine 310 a Napoli.