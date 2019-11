Napoli, nuova allerta meteo: domani parchi chiusi

La Protezione civile regionale ha emesso avviso di allerta arancione valido dalle 00 domenica 24 novembre 2019 alle 23:59 domenica 24 novembre 2019 con questi fenomeni previsti: Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intense. Locali raffiche nei temporali. In considerazione di queste previsioni l’Amministrazione comunale di Napoli, sentiti i dirigenti competenti, ha deciso la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri saranno aperti. Si raccomanda inoltre di seguire con particolare attenzione le norme di comportamento previste in caso di criticita’ idrogeologica presenti sul sito web del Comune e che comunque si riportano : Dal Comune suggeriscono di evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica.