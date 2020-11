Napoli, nuova nascita allo zoo: arrivata la piccola Alpaca

Nuova nascita alla zoo di Napoli: si tratta di una nuova piccola di alpaca, una femminuccia marrone proprio come la mamma e la sorella, con una crescita che in età adulta non supererà i 90 cm di altezza del dorso e i 75 kg di peso. Tante sono state le nascite allo Zoo di Napoli: negli ultimi mesi sono venuti alla luce cervi, antilopi, istrici, pappagalli, caprette, conigli ecc. Punto altrettanto importante rappresentano gli animali che arrivano allo zoo dopo essere stati sottratti a condizioni di detenzione non idonee per affidarli alla struttura che può prendersene cura, come è accaduto per Harley, nome scelto dal pubblico di Facebook, la nuova femmina di Serval ospite del parco dove era già Roy, il suo nuovo compagno. Harley proviene da un centro di recupero europeo che l’ha sottratto a condizioni di detenzione non idonee, per affidarla poi allo Zoo di Napoli.