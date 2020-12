Napoli, nuovo insediamento commerciale a Ponticelli: via libera al Piano urbanistico

La giunta comunale di Napoli, su proposta dell’assessore ai Beni comuni e all’Urbanistica, Carmine Piscopo, ha approvato l’adozione del Pua, Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, per la realizzazione di un insediamento residenziale, attrezzature pubbliche e la dotazione di servizi urbani integrati. Il Piano riguarda un’area di oltre 12.300 metri quadrati, disposta tra via Argine e via Principe di Napoli nel quartiere di Ponticelli, e prevede la formazione di un insediamento commerciale, mediante la realizzazione di un unico edificio con annessi spazi destinati a verde privato, percorsi carrabili e pedonali, parcheggi pertinenziali e un parco pubblico di quartiere di circa 2.000 metri quadrati. L’opera presenta un valore di circa 560.000 euro, a cui vanno aggiunti interventi di urbanizzazione primaria da realizzarsi sulle aree pubbliche, per un importo di circa 470mila euro.”L’adozione del Piano urbanistico attuativo per il quartiere di Ponticelli – dichiara l’assessore Piscopo – si inserisce in un disegno organico di interventi programmati dall’amministrazione de Magistris, in corso nell’area orientale della nostra città. Il Piano, oltre alla realizzazione di insediamenti residenziali e produttivi, contribuisce significativamente all’ampliamento delle attrezzature destinate a verde. L’intero quartiere potrà infatti usufruire di un nuovo parco pubblico, nonché di interventi di razionalizzazione delle strade esistenti e di riqualificazione delle aree pedonali”.