Napoli Obiettivo Valore, Fitch promuove la gestione del debito comunale

“Siamo estremamente soddisfatti del giudizio dell’agenzia internazionale Fitch che ha promosso la gestione del debito del Comune di Napoli e l’affidamento a Napoli Obiettivo Valore”: lo dichiara il presidente di Napoli Obiettivo Valore, Luca Bianchi. “Il riconoscimento – aggiunge – rappresenta un segnale chiaro che si è intrapresa la strada giusta nell’interesse dei cittadini di Napoli. In meno di un anno di attività, abbiamo avviato un’azione incisiva per migliorare la riscossione dei tributi locali, recuperando già 80 milioni di euro e rafforzando il percorso di risanamento economico della città. Il nostro impegno è stato volto a rendere la gestione delle entrate più efficiente, equa e trasparente, supportando così gli obiettivi fissati dal Patto per Napoli. Il rafforzamento della capacità di riscossione non è solo un traguardo finanziario, ma anche un fondamentale tassello per promuovere una cittadinanza partecipata, offrendo ai cittadini servizi migliori e un futuro più prospero. Il miglioramento del rating va in questa direzione e ci sprona a investire ancora di più in servizi e cooperazione con i cittadini e le aziende del territorio”, conclude Bianchi.