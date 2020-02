Napoli, ore 11,17: iniziata la demolizione della Vela verde a Scampia. Durerà 40 giorni

E ufficialmente iniziata alle ore 11.17 la demolizione della prima delle ultime quattro Vele di Scampia. In una area di Napoli per anni simbolo di degrado, spaccio di droga, camorra ma anche lotta dei cittadini per ottenere il riconoscimento dei loro diritti, parte così il progetto Re-Start Scampia che prevede, nella prima fase, l’abbattimento delle Vele A, C, D e la rigenerazione della Vela B. L’obiettivo è quello di trasformare la ‘Scampia di Gomorrà in una periferia a misura dei cittadini.

La demolizione della Vela A, nota anche come Vela Verde, sta avvenendo mediante degli escavatori, allestiti con una pinza oleodinamica. La Vela A è alta 45 metri; 50mila i metri cubi da demolire e 1800 i mq di area coperta. L’intervento di demolizione durerà circa 40 giorni. Realizzate negli anni ’80, su progetto di Franz di Salvo, il complesso delle Vele era originariamente composto da 7 edifici (a corpo doppio), collocati su due lotti diversi: il lotto L, che ne accoglieva tre, e il lotto M, sul quale ne furono realizzati quattro. La demolizione delle tre Vele del lotto L (Vele F, G, H) è avvenuta in tre distinti momenti, con gli abbattimenti del 1997, del 2000 e del 2003. Il progetto Re-Start Scampia prevede, nella prima fase, l’abbattimento, sul lotto M, delle Vele A, C, D e la rigenerazione della Vela B. Oggi è stata abbattuta la Vela A, detta anche Vela Verde. A tutt’oggi, sono stati trasferiti nei nuovi comparti di edilizia residenziale pubblica più di 800 nuclei familiari. L’ultimo trasferimento ha riguardato gli abitanti della Vela A nei nuovi alloggi (124) realizzati lungo via Gobetti.



Il sindaco: Scampia 1 – Camorra 0

Così il sindaco di Napoli Luigi De Magistris commenta l’avvio della demolizione della Vela verde. “Oggi è una giornata bella – ha detto De Magistris – per Napoli , per il quartiere e penso per tutto il Paese ma è soprattutto la vittoria degli abitanti delle vele. Non so quanti possano capire cosa significa vivere in queste case e mantenere la dignità, l’umanità e l’onestà quando la narrazione mondiale ti vuole far vivere nell’equazione vela uguale Gomorra, vela uguale camorra. Noi sappiamo benissimo – ha sottolineato il sindaco – che la camorra c’è a Napoli, c’è a Scampia come negli altri quartieri così come le mafie ci sono in tutta Italia ma io credo che bisogna ringraziare queste persone che lasciate nel degrado per tanti anni hanno lottato per la giustizia, per i diritti e per una Napoli migliore”.



Renzi: Abbattimento merito del mio Governo

“L’abbattimento delle Vele di Scampia è un bellissimo messaggio per Napoli e per tutta Italia – scrive su Twwitter Matteo Renzi, leader di Italia viva -. Nessuno ricorderà come è stato finanziato questo intervento (Piano Periferie 2016), ma poco importa. Passano giorni, mesi, anni, poi la verità si fa largo. Viva Napoli, viva Scampia”.



Raggi si complimenta con de Magistris

“Bravo Luigi de Magistris. Oggi è iniziata la demolizione delle Vele di Scampia. Napoli non è Gomorra. Roma è al vostro fianco. Le istituzioni unite vincono sempre contro la criminalità”. A scriverlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi su Twitter.



Carfagna: Vittoria della città, non del Comune

Per Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli, “la demolizione della Vela verde di Scampia è una vittoria per Napoli ma non è una vittoria del sindaco De Magistris che ne promette l’abbattimento da tempo immemore. Ci siamo persi nei meandri dei suoi annunci: nei primi mesi del 2017 ha detto che l’abbattimento della prima vela sarebbe arrivato all’inizio dell’estate di quell’anno. L’appuntamento poi è stato spostato ai primi mesi del 2018. Siamo nel febbraio del 2020 e alle 11:17 è partita l’opera di demolizione. Il sindaco oggi non si fregi di questo traguardo perché il ritardo accumulato nel portare a termine l’operazione dimostra ancora una volta che nella sua scala di priorità viene prima l’affermazione del suo ego, il raggiungimento delle sue ambizioni personali e poi il bene di Napoli”.