Napoli, oggi la presentazione di Cinema al femminile tra Italia e Francia

Verrà presentata questo pomeriggio, alle 17 al Grand Hotel Parker’s di Napoli, la rassegna ‘Cinema al femminile tra Italia e Francia’, a cura di Antonella Di Nocera, direttrice del festival ‘Venezia a Napoli. Il cinema esteso’ e del console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers. Venti film per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese, con proiezioni e incontri con le registe: le proiezioni saranno in programma ogni lunedì fino a luglio 2020 all’Institut Français Napoli in Via Crispi, 86 (ingresso libero e film in lingua originale con sottotitoli). Alla conferenza saranno presenti i curatori della rassegna per illustrare il programma e la prima ospite Francesca Comencini.